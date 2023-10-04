04.10.2023 14:55 Віталій Хінєвіч
Потяг сполученням «Ізюм-Київ» продовжив маршрут до Львова
В жовтні 2023 року встановлюється тимчасовий графік руху поїздів Ізюм-Харків-Київ-Львів замість Ізюм-Харків-Київ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Ізюмську міську раду.
Відправлення з міста Ізюма поїзда №64/112 сполучення Ізюм-Львів: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 жовтня 2023 року о 18 годині 22 хвилини,
Прибуття у місто Львів: о 13 годині 40 хвилин. Відправлення зі станції вокзалу Львова: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 жовтня о 14 годині 53 хвилини.
Прибуття на станцію вокзалу Ізюма: о 12-00 годині.
В інші дні щодення курсує поїзд № 112 сполученням Ізюм-Київ, час відправлення зі станції Ізюм 18 годині 22 хвилини. Прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 5 годині 41 хвилина.
У зворотному сполученні поїзд №111 сполученням Київ-Ізюм, час відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 22 годині 57 хвилин. Прибуття на станцію Ізюм о 12 годині 00 хвилин.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости