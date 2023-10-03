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03.10.2023  19:34   Дмитро Колонєй

Наймаштабніша заміна харківських магістральних мереж та реконструкція котелен: як йде підготовка до зими у місті

Про роботи, які виконують наразі фахівці підприємства, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Замінили низку магістральних мереж та реконструювали котельні у Харкові тепловики до опалювального сезону
 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», завершується реконструкція двох локальних котелень у Новобаварському районі:
 
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  • застарілі котли замінили на блочно-модульні котельні потужністю 6 та 8 МВт;
  • встановили на частині фундаментів старих котелень і підключили до реконструйованих мереж;
  • встановлено нове газорозподільне обладнання;
  • обидві котельні готують до пуску тепла.
Замінили низку магістральних мереж та реконструювали котельні у Харкові тепловики до опалювального сезону
 
У Слобідському районі, де протягом ремонтної кампанії проходила наймасштабніша заміна магістральних мереж, закінчується реконструкція перемички з двома магістральними камерами на вул. Дмитра Коцюбайла. Ця магістраль була введена в експлуатацію в 1986 році і сильно зносилася - за останні два роки на цій ділянці усунули понад 20 дефектів.
 
Замінили низку магістральних мереж та реконструювали котельні у Харкові тепловики до опалювального сезону
 
Замінили низку магістральних мереж та реконструювали котельні у Харкові тепловики до опалювального сезону
 
За словами начальника Слобідської філії Станіслава Заболоцького, фахівці ХТМ замінили 1,7 км сталевої труби на сучасну, попередньо ізольовану, яка прослужить не менше 50 років і значно знизить втрати тепла.
 
Замінили низку магістральних мереж та реконструювали котельні у Харкові тепловики до опалювального сезону
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у КП «Харківводоканал», нагадали абонентам, як передати показання приладів обліку води.

 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, опалювальний сезон, харків
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