Наймаштабніша заміна харківських магістральних мереж та реконструкція котелен: як йде підготовка до зими у місті

Про роботи, які виконують наразі фахівці підприємства, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у КП «Харківводоканал», нагадали абонентам, як передати показання приладів обліку води.
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Настав час, як кажуть, «збирати каміння». Ідеальний час завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
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