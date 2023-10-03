03.10.2023 19:34 Дмитро Колонєй

Наймаштабніша заміна харківських магістральних мереж та реконструкція котелен: як йде підготовка до зими у місті

Про роботи, які виконують наразі фахівці підприємства, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», завершується реконструкція двох локальних котелень у Новобаварському районі:

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застарілі котли замінили на блочно-модульні котельні потужністю 6 та 8 МВт;

встановили на частині фундаментів старих котелень і підключили до реконструйованих мереж;

встановлено нове газорозподільне обладнання;

обидві котельні готують до пуску тепла.

У Слобідському районі, де протягом ремонтної кампанії проходила наймасштабніша заміна магістральних мереж, закінчується реконструкція перемички з двома магістральними камерами на вул. Дмитра Коцюбайла. Ця магістраль була введена в експлуатацію в 1986 році і сильно зносилася - за останні два роки на цій ділянці усунули понад 20 дефектів.

За словами начальника Слобідської філії Станіслава Заболоцького, фахівці ХТМ замінили 1,7 км сталевої труби на сучасну, попередньо ізольовану, яка прослужить не менше 50 років і значно знизить втрати тепла.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у КП «Харківводоканал», нагадали абонентам, як передати показання приладів обліку води.