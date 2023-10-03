03.10.2023 18:31 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ремонтують будинки на Холодній горі

Де саме йде відновлення дахів розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у місті продовжують ремонт житлового фонду, Фахівці

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ремонтують покрівлі на вулицях Волонтерській, Холодногірській та Полтавський Шлях;

відновлюють цоколь та сходи у пров. Різниківському.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у КП «Харківводоканал», нагадали абонентам, як передати показання приладів обліку води.