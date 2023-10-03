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03.10.2023  18:31   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ремонтують будинки на Холодній горі

Де саме йде відновлення дахів розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у місті  продовжують ремонт житлового фонду, Фахівці

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  • ремонтують покрівлі на вулицях Волонтерській, Холодногірській та Полтавський Шлях;
  • відновлюють цоколь та сходи у пров. Різниківському.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у КП «Харківводоканал», нагадали абонентам, як передати показання приладів обліку води.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків, комунальники
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