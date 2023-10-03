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03.10.2023  17:48   Дмитро Колонєй

На Харківщині кримінальний авторитет перейшов на бік ворога та розстріляв директора лісгоспу

Чекае на суд вже звинувачений у держзраді зловмисник з Харківщини.

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 8 квітня 2022 року, коли Вовчанська громада перебувала під окупацією,  46-річний чоловік та його спільники, вовчивши розпорядок дня та маршрут руху потерпілого, влаштували засідку біля дороги неподалік с. Приліпка,чекаючи, коли буде проїжджати керівник лісгоспу на авто. 
 
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Нападники дочекалися автомобіля потерпілого і здійснили близько 15 пострілів з автомату АК-74. Директор лісгоспу помер на місці. Впевнившись у смерті потерпілого, зловмисники втекли з місця злочину.
 
Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
 
Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. 
 
Довідково: матеріали кримінального провадження щодо спільника обвинуваченого виділено в окреме провадження.
 
Також нагадаємо, що обвинуваченого вже засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова жінка закликала людей підтримувати дії окупантів проти України.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  вбивство, зрада, харків, смерть
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