03.10.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові трамваї №6 та №8 тимчасово змінять маршрути

Зміна маршруту трамваїв пов'язана з ремонтом трамвайної колії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон», буде припинений з 9:00 до 16:00 4 жовтня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – Парк машинобудівників;

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№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Також у цей час курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).