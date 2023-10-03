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03.10.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові трамваї №6 та №8 тимчасово змінять маршрути

Зміна маршруту трамваїв пов'язана з ремонтом трамвайної колії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон», буде припинений з 9:00 до 16:00 4 жовтня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
 
У цей час трамваї курсуватимуть так:
 
№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – Парк машинобудівників;
 
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№8: розворотне коло  «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
 
Також у цей час курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, трамваї
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