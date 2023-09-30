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30.09.2023  10:30   Віталій Хінєвіч

Володимир Зеленський нагородив харківську вчительку

Президент України присвоїв почесне звання «Заслужений учитель України» вчительці Харківського ліцею №144 Лашиній Світлані Євгенівні.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
 
Пані Світлана викладає хімію. В одній і тій же школі вона працює вже понад 30 років, з яких 25 поспіль її учні посідають призові місця на інтелектуальних змаганнях усіх рівнів - від районних до всеукраїнських та міжнародних. 
 
Торік учениця Світлани Євгенівни Еліна Камалова стала переможницею чотирьох міжнародних змагань з хімії, включно з «GENIUS Olympiad Ukraine» - першою у світі ліцензійною національною Олімпіадою геніїв.
 
Еліна також була відзначена Володимиром Зеленським. Дівчинка  отримала сертифікат на отримання премії Глави держави.
 
Вітаємо і пишаємося нашими видатними харківʼянками!
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківських старшокласників запрошують на безкоштовну підготовку до НМТ.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, освіта
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