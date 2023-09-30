30.09.2023 10:30 Віталій Хінєвіч

Володимир Зеленський нагородив харківську вчительку

Президент України присвоїв почесне звання «Заслужений учитель України» вчительці Харківського ліцею №144 Лашиній Світлані Євгенівні.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Пані Світлана викладає хімію. В одній і тій же школі вона працює вже понад 30 років, з яких 25 поспіль її учні посідають призові місця на інтелектуальних змаганнях усіх рівнів - від районних до всеукраїнських та міжнародних.

Торік учениця Світлани Євгенівни Еліна Камалова стала переможницею чотирьох міжнародних змагань з хімії, включно з «GENIUS Olympiad Ukraine» - першою у світі ліцензійною національною Олімпіадою геніїв.

Еліна також була відзначена Володимиром Зеленським. Дівчинка отримала сертифікат на отримання премії Глави держави.

Вітаємо і пишаємося нашими видатними харківʼянками!