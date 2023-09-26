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26.09.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

На вокзалі у Харкові пограбували жінку

Чоловік заволодів чотирма валізами, грошима та документами потерпілої.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомлення про злочин надійшло до працівників поліції 25 вересня об 11:20.
 
Поліцейські опрацювали територію обслуговування та оперативно затримали 45-річного чоловіка, причетного до скоєння крадіжки.
 
Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру у скоєнні злочину.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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