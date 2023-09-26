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26.09.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

Пошкодження дерев у Харкові: поліцейські проводять перевірку

Інформація про правопорушення була виявлена під час моніторингу Інтернету.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Інформація щодо правопорушення у парку по вулиці Клочківській була виявлена під час моніторингу мережі Інтернет.
 
Наразі правоохоронцями проводиться перевірка. Встановлюються всі обставини. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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