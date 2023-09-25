25.09.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: за тиждень сапери ДСНС знешкодили майже 550 боєприпасів

На розмінування піротехніки ДСНС виїздили 180 разів до Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп’янського районів та міста Харкова.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

За минулий тиждень бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснили 225 виїздів. З них на ліквідації пожеж – 147 виїздів, а також 82 займання в екосистемах. Під час гасіння пожеж, надзвичайники евакуювали 2-х осіб, ще 2 зазнали поранень, одна людина загинула. Виявили та знешкодили 548 вибухонебезпечних предметів.

Від початку повномасштабного вторгнення, піротехніки ДСНС обстежили більш як 3630 га територій та 2620 кілометрів ліній електропередач. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сапери знищили 78 137 боєприпасів та мін.

У випадку виявлення підозрілого предмета необхідно звернутися за номерами 101, 102 або 112 та повідомити про вибухонебезпечну знахідку.