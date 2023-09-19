19.09.2023 08:14 Рита Парфенова

На Харківщині ворог завдав авійційних ударів по трьох селах

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби під артилерійським вогнем опинилися понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Авіаційних ударів зазнали три населені пункти Харківщини:

Берестове,

Копанки,

Шийківка.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 вересня 2023 року.