На Харківщині ворог завдав авійційних ударів по трьох селах

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби під артилерійським вогнем опинилися понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Авіаційних ударів зазнали три населені пункти Харківщини:
На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 вересня 2023 року.
Комментариев: 0
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
влажность:
давление:
ветер: