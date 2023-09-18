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18.09.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Аналіз цін на крупи та курячі яйця провели у Харкові

Як повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість кожного виду продукції залежить від виробника, пакування, обробки тощо, передає РЕДПОСТ .

 
Крім того, на товари власних торгових марок супермаркетів ціни зазвичай нижчі.  
 
Зокрема,  гречана крупа у середньому коштує 47 грн/кг, рисова довгозерниста – 66 грн/кг, рисова круглозерниста – 61 грн/кг, пшоно – 33 грн/кг, манна крупа – 26 грн/кг.  
 
Ціни на курячі яйця на ринках та в супермаркетах становлять від 40 до 57 грн/10 шт.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні восени зміняться ціни на овочі: прогноз експерта.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ціни
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