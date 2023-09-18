18.09.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Аналіз цін на крупи та курячі яйця провели у Харкові

Як повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість кожного виду продукції залежить від виробника, пакування, обробки тощо, передає РЕДПОСТ .

Крім того, на товари власних торгових марок супермаркетів ціни зазвичай нижчі.

Зокрема, гречана крупа у середньому коштує 47 грн/кг, рисова довгозерниста – 66 грн/кг, рисова круглозерниста – 61 грн/кг, пшоно – 33 грн/кг, манна крупа – 26 грн/кг.