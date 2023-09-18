Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1212 повідомлень про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Особовим складом ГУНП в Харківській області доставлено для перевірки 9 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів.
З метою запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти, правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3730 транспортних засобів на блокпостах.
Під час роботи на території міста і області поліцейські виявили двох громадян, які займалися незаконним обігом наркотиків. У порушників були вилучені наркотичні речовини.
У місті Лозова правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори Харківщини показали наслідки обстрілу ворогом села Подоли Куп‘янського району.
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