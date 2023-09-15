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15.09.2023  19:07   Дмитро Колонєй

Поповнення окупантів скаладається з божевільних та алкоголиків: перехопення ГУР (відео)

Перехоплення воєнної розвідки України свідчить про великі втрати та деморалізацію ворога.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає про втрати на «нульових» позиціях. Він жаліється на дурне ставлення до військосужбовців, відстність нагород за його дії, на поповнення, яке складається з кандидатів у наркологічний центр або божевільню.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив перехоплену розмову окупанта, в якій він розповідає, як любить вбивати українців.

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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