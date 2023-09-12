12.09.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

Використовували працю неповнолітніх: на Харківщині викрили незаконну діяльність фермерського товариства

Встановлено, що 19 дітей віком від 13 до 16 років, уродженці Рівненської області, наприкінці липня без супроводу батьків приїхали до селища Дружба Красноградського району для збору врожаю ягід.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Діти жили за трьома різними адресами у будівлях «барачного» типу. При огляді задокументований неналежний та антисанітарний стан кімнат.

Підлітки розповіли, що за збір ягід отримували грошові кошти. Неповнолітніх оглянули медичні працівники та передали до органу опіки та піклування.

За результатами зібраної доказової бази слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини злочину.

Важливо: згідно зі ст. 188 КЗпП не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.