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30.08.2023  18:12   Дмитро Колонєй

У Харкові через обстріли пошкоджено майже половину доріг

Про це розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харкова Дмитра Липового, війна принесла місту значущу шкоду:
  • близько 6,5 млн кв. м, або 43%, доріг у місті Харкові були зруйновані внаслідок обстрілів та проїзду важкої військової техніки.
  • збитки становлять 12-15 млрд грн. Виключно за рахунок міського бюджету відновити все це неможливо, тому міська влада вже зараз шукає додаткові джерела фінансування, зокрема, обговорюються питання отримання субвенцій з держбюджету та залучення коштів міжнародних фондів.
 
Дмитро Липовий зазначив, що, незважаючи на важкі умови, на дорогах Харкова щодня працюють близько 15-20 бригад КП «Шляхрембуд». Оскільки воєнні дії продовжуються, капітальні ремонти доріг зараз не проводяться. Водночас комунальники займаються поточними ремонтами. Так, з початку року в Харкові відремонтували 75 тис. кв. м доріг. Також багато уваги приділили тротуарам, відновивши близько 40 тис. кв. м. Роботи виконуються з дотриманням принципу безбар'єрності.
 
Директор департаменту зазначив, що за дорученням міського голови Ігоря Терехова у Харкові задіяли всі можливі ресурси, щоб відремонтувати до кінця сезону якнайбільше пошкоджених ділянок доріг. Також комунальники відновлюють асфальтобетонне покриття у місцях проведення ремонтних робіт інженерними службами. Зокрема, роботи на пр. Гагаріна, від пр. Ландау до перехрестя з вул. Південнопроєктною, де сталася аварія на колекторі, будуть завершені до 14 вересня 2023 року.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, дороги, харків, агресия россии
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