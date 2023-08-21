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21.08.2023  20:09   Дмитро Колонєй

У Харкові визначилися переможці та призери футбольного турніру

Фінал змагань з футболу, присвячених Дню міста Харкова, відбувся на стадіоні «Нова Баварія».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, визначилися переможці та призери дитячого футбольного турніру у Харкові.
  1. Переможець змагань команда «Металіст 1925»,
  2. Друге місце посів «Металіст»,
  3. Третє - Харківський професійний коледж спорту,
  4. Четверте - команда Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13.
 
Також організатори турніру визначили найкращого голкіпера, захисника, півзахисника, нападника та MVP змагань. Ними стали, відповідно, Денис Книшенко, Ярослав Санін, Платон Федяй, Костянтин Іщенко та Кирило Страхов.
 
 
 
Турнір «Дитячі мрії» проходив у Харкові вперше. У ньому взяли участь 10 команд із гравцями 2009-2010 років народження.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, футбол, харків
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