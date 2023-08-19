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19.08.2023  12:00   Дмитро Колонєй

Окупанти гатили з танка по прикордонному селищу Харківщини

Поліцейські показали наслідки обстрілів Харківщини.

Гатили з танка по прикордонному селищу Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, загарабники завдали ударів по селищам Харківщини:
 
  • Вночі окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Поранення отримали 44-річна жінка та 26-річний чоловік. Їх доставили до лікарні.
  • У Вовчанську та селі Вільча Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства. 
  • У Куп'янську пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. 
  • З танка військові рф обстріляли смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджений будинок та лінії електропередач.
  • У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені господарські споруди та електромережа.
  • Вранці 19 серпня 203 року росіяни нанесли близько 12 ударів по смт Козача Лопань. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Гатили з танка по прикордонному селищу Харківщини окупанти
 
Гатили з танка по прикордонному селищу Харківщини окупанти
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 
 
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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