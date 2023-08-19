19.08.2023 12:00 Дмитро Колонєй
Окупанти гатили з танка по прикордонному селищу Харківщини
Поліцейські показали наслідки обстрілів Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, загарабники завдали ударів по селищам Харківщини:
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Вночі окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Поранення отримали 44-річна жінка та 26-річний чоловік. Їх доставили до лікарні.
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У Вовчанську та селі Вільча Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства.
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У Куп'янську пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
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З танка військові рф обстріляли смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджений будинок та лінії електропередач.
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У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені господарські споруди та електромережа.
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Вранці 19 серпня 203 року росіяни нанесли близько 12 ударів по смт Козача Лопань. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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