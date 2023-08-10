10.08.2023 17:31 Дмитро Колонєй
Харківські велосипедисти триумфально виступили на Чемпіонаті України
Загалом велосипедисти харківської обласної збірної здобули два десятки нагород.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, 3-7 серпня 2023 року у Чернівцях, визначали кращих велосипедистів у трьох дисциплінах МТБ - чемпіонатах країни в багатоденній гонці, гонці вгору та короткому крузі. За нагороди в усіх вікових групах змагалися близько сотні учасників з 12 областей України.
Абсолютним переможцем цієї національної серії серед юніорів став вихованець харківської Школи вищої спортивної майстерності Тихон Романченко, який здобув золоті медалі в усіх видах змагальної програми.
Також на п’єдестал у трьох дисциплінах змагань піднялися вихованки Пісочинської ДЮСШ, сестри Карина та Вікторія Кононенки. Загалом велосипедисти харківської обласної збірної здобули сім золотих, шість срібних та три бронзові медалі.
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