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10.08.2023  17:31   Дмитро Колонєй

Харківські велосипедисти триумфально виступили на Чемпіонаті України

Загалом велосипедисти харківської обласної збірної здобули два десятки нагород.

Стали абсолютними чемпіонами України з велоспорту Тихон Романченко та сестри Кононенки з Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, 3-7 серпня 2023 року у Чернівцях, визначали кращих велосипедистів у трьох дисциплінах МТБ - чемпіонатах країни в багатоденній гонці, гонці вгору та короткому крузі. За нагороди в усіх вікових групах змагалися близько сотні учасників з 12 областей України. 
 
Абсолютним переможцем цієї національної серії серед юніорів став вихованець харківської Школи вищої спортивної майстерності Тихон Романченко, який здобув золоті медалі в усіх видах змагальної програми.
 
Також на п’єдестал у трьох дисциплінах змагань піднялися вихованки Пісочинської ДЮСШ, сестри Карина та Вікторія Кононенки. Загалом велосипедисти харківської обласної збірної здобули сім золотих, шість срібних та три бронзові медалі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про велосипедистів з Харкова, які стали віце-чемпіонами України.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків, велоспорт
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