10.08.2023 17:31 Дмитро Колонєй

Харківські велосипедисти триумфально виступили на Чемпіонаті України

Загалом велосипедисти харківської обласної збірної здобули два десятки нагород.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, 3-7 серпня 2023 року у Чернівцях, визначали кращих велосипедистів у трьох дисциплінах МТБ - чемпіонатах країни в багатоденній гонці, гонці вгору та короткому крузі. За нагороди в усіх вікових групах змагалися близько сотні учасників з 12 областей України.

Абсолютним переможцем цієї національної серії серед юніорів став вихованець харківської Школи вищої спортивної майстерності Тихон Романченко, який здобув золоті медалі в усіх видах змагальної програми.

Також на п’єдестал у трьох дисциплінах змагань піднялися вихованки Пісочинської ДЮСШ, сестри Карина та Вікторія Кононенки. Загалом велосипедисти харківської обласної збірної здобули сім золотих, шість срібних та три бронзові медалі.