02.08.2023 18:29
Харківські діти провели канікули у горах
Для харквських дітлахів був організований відпочинок у місті Колашин (Чорногорія).
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент освіти, 8 харківських дітей віком від 12 років відпочили у дитячому літньому таборі «Україногорці» в місті Колашин (Чорногорія) з 19 по 31 липня 2023 року. Діти проживали у комплексі «Еко-Катун», у традиційних, максимально наближених до історичних, дерев’яних гірських будинках.
Харків’янам було організовано багато ігор та розваг:
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майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок,
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підйом у гори,
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відпочинок на березі Адріатичного моря,
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екскурсії в міста Бар, Сутоморе, у Національний парк Біоградська гора - найстаріший нацпарк у Чорногорії.
Поїздка відбулася на запрошення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чорногорії Олега Герасименка та за підтримки Харківського міського голови Ігоря Терехова і Почесного консула Чорногорії в Харкові Ольги Олексієнко.
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