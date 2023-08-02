    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківські діти провели канікули у горах
02.08.2023  18:29   

Харківські діти провели канікули у горах

Для харквських дітлахів був організований відпочинок у місті Колашин (Чорногорія).

Провели канікули у горах харківські діти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент освіти, 8 харківських дітей віком від 12 років відпочили у дитячому літньому таборі «Україногорці» в місті Колашин (Чорногорія) з 19 по 31 липня 2023 року. Діти проживали у комплексі «Еко-Катун», у традиційних, максимально наближених до історичних, дерев’яних гірських будинках.
 
Провели канікули у горах харківські діти
 
Харків’янам було організовано багато ігор та розваг:
  • майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок,
  • підйом у гори,
  • відпочинок на березі Адріатичного моря,
  • екскурсії в міста Бар, Сутоморе, у Національний парк Біоградська гора - найстаріший нацпарк у Чорногорії.
Провели канікули у горах харківські діти
 
Провели канікули у горах харківські діти
 
Провели канікули у горах харківські діти
 
Поїздка відбулася на запрошення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чорногорії Олега Герасименка та за підтримки Харківського міського голови Ігоря Терехова і Почесного консула Чорногорії в Харкові Ольги Олексієнко.
 
Тэги:  діти, відпочинок, харків, канікули
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.08 Культура та туризм Читацький флешмоб відбувся у харківських школах (фото) 29.07 Надзвичайні події На Харківщині вивезли на човні з-під обстрілів маленьку дитину з матусею 28.07 Надзвичайні події Допоможить знайти: на Харківщині зникла дівчина
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 