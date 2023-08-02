02.08.2023 18:29

Харківські діти провели канікули у горах

Для харквських дітлахів був організований відпочинок у місті Колашин (Чорногорія).

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент освіти, 8 харківських дітей віком від 12 років відпочили у дитячому літньому таборі «Україногорці» в місті Колашин (Чорногорія) з 19 по 31 липня 2023 року. Діти проживали у комплексі «Еко-Катун», у традиційних, максимально наближених до історичних, дерев’яних гірських будинках.

Харків’янам було організовано багато ігор та розваг:

майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок,

підйом у гори,

відпочинок на березі Адріатичного моря,

екскурсії в міста Бар, Сутоморе, у Національний парк Біоградська гора - найстаріший нацпарк у Чорногорії.

Поїздка відбулася на запрошення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чорногорії Олега Герасименка та за підтримки Харківського міського голови Ігоря Терехова і Почесного консула Чорногорії в Харкові Ольги Олексієнко.