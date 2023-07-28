28.07.2023 18:43 Дмитро Колонєй
У Харкові зупинений транспорт на низці вулиць
Транспортні проблеми у Харкові виникли через негоду.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на міскраду, сильний дощ призвів до підтоплення низки вулиць Харкова, тимчасово зупинений рух громадського транспорту.
Найюільші проблеми на трьох ділянках
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В обидва напрямки не курсують трамваї на: пр. Героїв Харкова - вул. Нікітіна; вул. Полтавський Шлях - вул. Дмитріївська; пров. Пискунівський - Центральний ринок; вул. Героїв Праці - вул. Гвардійців-Широнінців; вул. Академіка Павлова - пр. Ювілейний.
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Зупинений рух трамваїв та автобусів на вул. Клочківській, від вул. Херсонської до вул. Космічної, на вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова.
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Не курсують автобуси на вул. Бучми - вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Тракторобудівників - пр. Ювілейний, а також тролейбуси на пр. Гагаріна, за вул. Молочною, до вул. Дмитра Коцюбайла, на розворотному колі «ст. м. Захисників України», пр. Льва Ландау - вул. Краснодарська, вул. Барабашова - вул. Валентинівська.
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