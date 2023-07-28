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28.07.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

Енергетики повернули світло у село Ізюмського району

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відремонтували електромережу села Придонецьке Оскільської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, це невеличке село залишалося знеструмленим з самого початку війни.
 
"Там небагато споживачів, але окрім них тепер з'явилася можливість заживлення і місцевого лісництва", - зазначив Віталій Борщ.
 
За його словами, зараз фахівці Ізюмського РЕМ працюють над відновленням електропостачання у селах Заводи та Вірнопілля цієї ж територіальної громади. На те, щоб заживити ці населені пункти, знадобиться близько двох місяців.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають наслідки негоди.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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