28.07.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Енергетики повернули світло у село Ізюмського району

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відремонтували електромережу села Придонецьке Оскільської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, це невеличке село залишалося знеструмленим з самого початку війни.

"Там небагато споживачів, але окрім них тепер з'явилася можливість заживлення і місцевого лісництва", - зазначив Віталій Борщ.

За його словами, зараз фахівці Ізюмського РЕМ працюють над відновленням електропостачання у селах Заводи та Вірнопілля цієї ж територіальної громади. На те, щоб заживити ці населені пункти, знадобиться близько двох місяців.