28.07.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

По вулиці Сумській у Харкові продовжують перекладання водовода

Бригади комплексу «Харківводопостачання» комунального підприємства «Харківводоканал» продовжують перекладати технічно зношену ділянку трубопроводу на вулиці Сумській у Київському районі, передає РЕДПОСТ .

Першим етапом вже замінили 300 метрів та намічено перекласти ще 260 метрів водоводу діаметром 200 мм методом горизонтально спрямованого буріння.

Про це повідомив сьогодні, 28 липня, заступник директора із виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.

«Другий етап перекладки продовжуємо за колишньою технологією, методом горизонтально спрямованого буріння. Він економічно вигідний, дозволяє виконати роботи оперативно, адже не передбачає значних земляних робіт, до того ж уникнути перекриття та руйнування проїжджої частини. Реставрацію водоводу виконаємо двома рівними відрізками, роботи плануємо закінчити у середині серпня.

Одночасно відновлюємо оглядові колодязі, встановлюємо запірну арматуру та пожежні гідранти. На сьогодні пробурили першу свердловину, готуємось прокладати трубу. Оновлюємо сучасними та довгостроковими матеріалами, із застосуванням необхідної спецтехніки та обладнання», - зазначив Микола Завада.

За його словами, цей трубопровід кілька разів потрапляв під обстріл, що й призвело до його аварійного стану. До того ж водоводи саме з чавуну найбільш схильні до руйнувань після вибухів.

Заступник директора з виробництва поінформував, що бригади комплексу з початку року вже замінили 8.7 км зовнішніх мереж, з 10 км, запланованих.