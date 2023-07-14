14.07.2023 16:33 Дмитро Колонєй

Україна оголосить підозру найвищому керівництва РФ за злочин агресії

Йдуть перемовини з країнами-партнерами щодо створення Спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії найвищого керівництва Росії.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, Генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що наразі йдуть перемовини з нашими країнами-партнерами щодо створення Спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії найвищого керівництва російської федерації, починається робота в Міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який з 3 липня 2023 року вже працює в Гаазі в приміщенні Євроюсту.

У ньому вже працюють наші українські прокурори. Спільно з ними будуть працювати прокурори з країн-членів Спільної слідчої групи (JIT). Вже є рішення щодо направлення прокурора від Міністерства юстиції США.

У найближчі місяці приєднаються інші країни-партнери, тому що злочин агресії – це міжнародний злочин, і відповідь на нього має бути міжнародною. Головне завдання прокурорів, які будуть працювати в ICPA, – це збір доказів, їх уніфікація, розробка стратегії досудового розслідування злочину агресії.

"Я поставив завдання до кінця року, щоб ми мали модельну підозру щодо найвищого керівництва російської федерації за злочин агресії. Це серйозний виклик, але доказів зібрано вже достатньо багато", – повідомив Генпрокурор.

Він додав, що ці докази зібрані в рамках кримінального провадження щодо злочину агресії, яким займаються безпосередньо в Офісі Генерального прокурора. Також відповідні докази мають країни-партнери.

Всі вони будуть зібрані разом і проаналізовані для того, щоб майбутній Спеціальний трибунал мав підготовлену базу для переслідування путіна та його поплічників за злочин агресії, – пояснив Андрій Костін.