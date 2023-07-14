14.07.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові вкрали секції тимчасового паркану комунального підприємства

На вихідних після буревію на Основ’янській філії поцупили 5 секцій тимчасового паркану, яким була огороджена розрита магістральна камера.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «ХТМ».

Напередодні усі розриття «Харківських теплових мереж» проінспектувала диспетчерська служба. Подекуди паркани навіть підсилили, щоб убезпечити від поривів вітру.

«В понеділок співробітники філії виявили своє робоче місце зовсім неогородженим. Як каже майстер теплового району Сергій Толкачов, одразу написали заяву до поліції, огородили ділянку і спустилися в камеру продовжувати ремонтні роботи. В результаті, за три доби з однієї локації злодій поцупив 7 секцій паркану.

Працівники служби безпеки , режиму та зв’язку КП «Харківські теплові мережі» оперативно зібрали усі дані про злочин і передали до правоохоронних органів. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ст.4 ст.185 ККУ.

Завдяки плідній співпраці фахівців СБРтаЗ КП "ХТМ" з правоохоронцями вдалося оперативно встановити особу підозрюваного та місце знаходження викраденого майна – на пункті прийому металобрухту.

До речі, останню вкрадену секцію у мисливця за металом не прийняли, і він викинув її у ярок. Відчайдушний чоловік 66 року народження раніше засудженим не був, свої дії тепер пояснює слідчим. Щодо майна Харківських теплових мереж, воно буде повернуто підприємству після закінчення слідчих дій»,- розповіли на комунальному підприємстві.