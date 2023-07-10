10.07.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

Рятувальники Харківської області протягом доби здійснили 29 оперативних виїздів

Протягом доби з 9 липня по 10 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 16 разів залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених внаслідок негоди дерев.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 16 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Загалом за цей період було здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж;

24 – для надання допомоги населенню;

1 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.