Рятувальники Харківської області протягом доби здійснили 29 оперативних виїздів

Протягом доби з 9 липня по 10 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.
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Зірки категорично проти будь-яких революцій та ризикованих експериментів. Зате дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. До вечора опадів не передбачається.
10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.
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