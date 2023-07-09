В Україні зросли ціни на пальне: на скільки та чому саме

09.07.2023 11:45 Дмитро Колонєй

Ситуацію прокоментував народний депутат України Ярослав Железняк.

SOCAR:

01 червня ціна на А95 літр становила - 46,99 грн;

01 липня, тобто сьогодні: 50,99 грн/ л.

Тобто зростання на +4 грн/л.

Shell

01 червня ціна на А95 літр становила - 46,7 грн;

01 липня, тобто сьогодні: 49,70. грн/ л. Додали 0,2 грн з минулого разу. Тобто зростання на +3 грн/л.

Якщо брати всі мережі, то середня ціна за літр бензину марки А-95 становила - 47,9 гривень. Це сталося через через повернення ПДВ та акцизів до довоєнних показників, а саме на 20%.

За останній рік тільки 4-й місяці (з березня по липень) ціна була нижче, навіть незважаючи на половину податків.