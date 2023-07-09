09.07.2023 11:45 Дмитро Колонєй
В Україні зросли ціни на пальне: на скільки та чому саме
Ситуацію прокоментував народний депутат України Ярослав Железняк.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на нардепа Ярослава Железняка, стало відомо, як змінилися ціни на пальне:
WOG
-
01 червня ціна на А95 літр становила - 46,99 грн;
-
08 липня, тобто сьогодні: 49,99 грн/ л. Без змін з минулого разу. Тобто зростання на +3 грн/л.
ОККО
-
01 червня ціна на А95 літр становила - 46,99 грн;
-
08 липня: 49,99 грн/ л. Теж з минулого разу без змін. Тобто зростання на +3 грн/л.
SOCAR:
-
01 червня ціна на А95 літр становила - 46,99 грн;
-
01 липня, тобто сьогодні: 50,99 грн/ л.
Тобто зростання на +4 грн/л.
Shell
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01 червня ціна на А95 літр становила - 46,7 грн;
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01 липня, тобто сьогодні: 49,70. грн/ л. Додали 0,2 грн з минулого разу. Тобто зростання на +3 грн/л.
Якщо брати всі мережі, то середня ціна за літр бензину марки А-95 становила - 47,9 гривень. Це сталося через через повернення ПДВ та акцизів до довоєнних показників, а саме на 20%.
За останній рік тільки 4-й місяці (з березня по липень) ціна була нижче, навіть незважаючи на половину податків.
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