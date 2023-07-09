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09.07.2023  11:45   Дмитро Колонєй

В Україні зросли ціни на пальне: на скільки та чому саме

Ситуацію прокоментував народний депутат України Ярослав Железняк.

Зрослі ціни на пальне в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на нардепа Ярослава Железняка, стало відомо, як змінилися ціни на пальне:
 

WOG 

  • 01 червня ціна на А95 літр становила - 46,99 грн;
  • 08 липня, тобто сьогодні: 49,99 грн/ л. Без змін з минулого разу. Тобто зростання на +3 грн/л.
 

ОККО

  • 01 червня ціна на А95 літр становила - 46,99 грн; 
  • 08 липня: 49,99 грн/ л. Теж з минулого разу без змін. Тобто зростання на +3 грн/л.
 

SOCAR: 

  • 01 червня ціна на А95 літр становила - 46,99 грн; 
  • 01 липня, тобто сьогодні: 50,99 грн/ л.
Тобто зростання на +4 грн/л.
 

Shell

  • 01 червня ціна на А95 літр становила - 46,7 грн; 
  • 01 липня, тобто сьогодні: 49,70. грн/ л. Додали 0,2 грн з минулого разу. Тобто зростання на +3 грн/л.
 
Якщо брати всі мережі, то середня ціна за літр бензину марки А-95 становила - 47,9 гривень. Це сталося через через повернення ПДВ та акцизів до довоєнних показників, а саме на 20%.  
 
За останній рік тільки 4-й місяці (з березня по липень) ціна була нижче, навіть незважаючи на половину податків.
 
Источник:   Телеграм-канал Ярослава Железняка
 Тэги:  ціні, пальне
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