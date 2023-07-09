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09.07.2023  09:52   Дмитро Колонєй

Через обстріл сталася пожежа лісового масиву на Харківщині

Слідчі фіксують наслідки ударів з боку зпгарбників на Харківщині.


Через обстріл сталася пожежа лісового масиву на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням ГУ Нацполіції,ворог  обстрілював Куп'янськ, Дворічну, Фихолівку, Кислівку, Кам'янку Милове, Гранів, Ветеринарне, Хатище, Вовчанськ, Варварівку та інші. 
Близько 15:00 відбувся обстріл села Загризове. Сталася пожежа лісового масиву. 
 
У селі Синельникове Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення лісового господарства. Постраждалих осіб немає.  
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами
порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що від ударів окупантів постраждали понад 15 населених пунктів Харківщини.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  обстріл, пожежа, харків
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