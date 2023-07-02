02.07.2023 16:19 Дмитро Колонєй

В Україні зросли тарифи на відправлення: які саме та на скільки

Зросла вартість декількох важліивих послуг.



В Україні зросли тарифи на відправлення: які саме та на скільки



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Укрпошту, державне підприємство змінило низку тарифів. З початку липня була підвищена вартість низки важдивих послуг:

"Укрпошта Експрес"

Послуга зросла у середньому на 10 грн для пересилання в межах однієї області та на 8 грн для пересилання в межах всієї країни. В Україні збільшили тарифи на воду: на скільки зростуть ціни у платіжках

"Укрпошта Стандарт"

В середньому підвищення склало 7 грн на доставку по Україні, а в межах окремої області – 10 грн. При цьому клієнти сплачують тільки за фактичну вагу відправлення.

"Наприклад, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила 35 грн, а після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 грн. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 70 грн, порівняно з попередніми 60 грн – до перегляду тарифів", – пояснили в компанії. Крім того, впроваджено зміни й для інших послуг.

"Укрпошта Документи"

На 5 грн зросте вартість послуги та вартість кур’єрського забору або доставки. Для корпоративних клієнтів "Укрпошти" продовжує діяти гнучка система знижок.

Доставка дрібних пакетів та на доставку посилок

Зростання торкнулося всіх зон та на доставку посилок до семи країн Близького Сходу, зокрема Алжиру, Афганістану, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Тунісу. Ці зміни становитимуть 10% від поточних тарифів. Це перший перегляд цін на міжнародну доставку, який обумовлений зовнішніми факторами.