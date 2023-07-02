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02.07.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

Харківські регбісти стали чемпіонами України

1 липня в Києві відбувся заключний тур чемпіонату України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зазначається, що у цьому турі збірна Харківської області перемогла з рахунком 35:12 суперників з київського «Політехніка», а також з рахунком 45:0 – команду зі Львова «Сокіл». Згодом у півфіналі харківські регбісти здолали з рахунком 24:10 одеський «Метр+Кредо-63», але у фіналі поступилися «Поділлю» з Хмельницького – 7:26.
 
Проте за підсумками збірна Харківської області набрала 17 очок та здобула «золото» чемпіонату України сезону 2023 року. Срібні медалі отримали регбісти з хмельницького «Поділля» (15 очок), а третє місце посіла одеська команда «Метр+Кредо-63» (12 очок).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проходять майстер-класи з вуличних культур (фото).
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, харків
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