Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 14 червня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,11-0,17 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:
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День не схиляє займатися ні роботою, ні домашніми справами, проте народжує бажання спілкуватися з близькими та друзями, гуляти на природі та отримувати задоволення від життя.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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