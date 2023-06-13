13.06.2023 08:25 Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

Також протягом минулої доби російські окупанти застосували 2 крилаті ракети морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Шевченкового Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували мешканку Харківської області.