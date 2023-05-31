31.05.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Комунальники по вулиці Сумській перекладають водовід

Бригади комплексу «Харківводопостачання» комунального підприємства «Харківводоканал» проводять заміну 300 метрів трубопроводу по вулиці Сумській у Київському районі методом горизонтально спрямованого буріння.

Дана технологія дозволяє уникнути перекриття та руйнування проїжджої частини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Харківводоканал".

Про це сьогодні, 31 травня, повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.

«Ведемо ремонтні роботи на одній із головних міських магістралей. Водовід забезпечує центральну частину міста: Сумську, Пушкінську та прилеглі вулиці. Роботи проводимо бестраншейним способом, методом горизонтально спрямованого буріння, із застосуванням спецтехніки та обладнання. Ця сучасна та ефективна технологія, у всіх сенсах , найбільше підходить при ремонті комунікацій у міських умовах. Процес буріння з подальшим протягуванням гільзи з робочою трубою ведеться без руйнування інфраструктури. На сьогоднішній день дана технологія оптимальна з фінансової точки зору та щодо збереження благоустрою», - підкреслив Микола Завада.

За його словами, трубопровід був технічно зношений, тому ухвалили рішення про повну заміну аварійної ділянки діаметром 225 мм. Оновлюємо водовід трубою із міцного сучасного матеріалу, з терміном експлуатації понад 50 років.

«Перекладку плануємо закінчити до 15 червня. Роботи ведемо комплексно, оновлюємо та встановлюємо сучасну запірну арматуру та засувки, а також 4 нові пожежні гідранти, що забезпечить подальшу надійну експлуатацію магістралі. На час проведення ремонту подача води споживачам не припиняється, відключення буде лише на короткий період перепідключення мереж», - наголосив заступник директора комплексу.

Микола Завада поінформував, що у 2023 році у місті вже перекладено 3,7 км зовнішніх трубопроводів, із запланованих 12 км.

Довідка. У довоєнний час КП «Харківводоканал» проводив заміну не менше 24 км водоводів на рік.



