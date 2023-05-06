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06.05.2023  08:33   Дмитро Колонєй

Від обстрілів ворога постраждали чотири райони Харківщини: ХОВА

Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.


Від обстрілів ворога постраждали чотири райони Харківщини: ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланям на очільнка ХОВА Олега Синєгубова, під ворожим вогнем перебували
 
  • Вовчанськ;
  • Червона Зоря;
  • Уди;
  • Ветеринарне;
  • Козача Лопань;
  • Стариця;
  • Красне Перше;
  • Новомлинськ;
  • Дворічна;
  • Лиман Перший та інші населені пункти.
 
Вчора біля 17:25 ворог завдав ракетного удару по с. Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає.
 
За минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів. Пошкоджено 7 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.
 
Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11,5 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про оперативну обстновку на Харківщині від ДСНС.

Источник:   Телаграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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