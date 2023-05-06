06.05.2023 08:33 Дмитро Колонєй

Від обстрілів ворога постраждали чотири райони Харківщини: ХОВА

Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.



Від обстрілів ворога постраждали чотири райони Харківщини: ХОВА



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланям на очільнка ХОВА Олега Синєгубова, під ворожим вогнем перебували

Вовчанськ;

Червона Зоря;

Уди;

Ветеринарне;

Козача Лопань;

Стариця;

Красне Перше;

Новомлинськ;

Дворічна;

Лиман Перший та інші населені пункти.

Вчора біля 17:25 ворог завдав ракетного удару по с. Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає.

За минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів. Пошкоджено 7 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11,5 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.



