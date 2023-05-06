Від обстрілів ворога постраждали чотири райони Харківщини: ХОВА

Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.
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Багато хто відчуватиме відповідальність за те, що відбувається навколо. Зірки попереджають: не варто надто активно лізти в чужі справи, навіть із найдобріших спонукань.
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.
6 травня майже у всьому світі відзначають Міжнародний день без дієт.
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