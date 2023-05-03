03.05.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Що з Центральним парком Харкова і навіщо йому аукціон - повідомив директор

Директор Центрального парку Дмитро Поздєєв роз’яснив ситуацію, яка відбувається з парком, передає РЕДПОСТ .

Дмитро Поздєєв нагадав, що для реконструкції парку в 2011 році колишнім міським головою був взятий кредит у «Промінвестбанку» - «дочки» російського «Внешэкономбанка». Під гарантію виплати кредиту колишня міська влада передала в майнову заставу понад 30 атракціонів та низку будівель.

У зв’язку з тим, що у банка російське походження, в лютому 2022 року було ухвалене рішення про початок процедури його ліквідації.

«Якщо банк неплатоспроможний, то в таких випадках усі кредитні портфелі банкрута виставляють на торги. Це сталося і з кредитом Центрального парку. Сьогодні на аукціон виставляється лише право вимагати повернення кредиту.

Якщо торги відбудуться, то ми отримаємо нового кредитора - фінансову установу або банк, якому і на далі будемо виплачувати кредит», - пояснив Дмитро Поздєєв.



