03.05.2023 12:25 Віталій Хінєвіч
Що з Центральним парком Харкова і навіщо йому аукціон - повідомив директор
Директор Центрального парку Дмитро Поздєєв роз’яснив ситуацію, яка відбувається з парком, передає РЕДПОСТ .
Дмитро Поздєєв нагадав, що для реконструкції парку в 2011 році колишнім міським головою був взятий кредит у «Промінвестбанку» - «дочки» російського «Внешэкономбанка». Під гарантію виплати кредиту колишня міська влада передала в майнову заставу понад 30 атракціонів та низку будівель.
У зв’язку з тим, що у банка російське походження, в лютому 2022 року було ухвалене рішення про початок процедури його ліквідації.
«Якщо банк неплатоспроможний, то в таких випадках усі кредитні портфелі банкрута виставляють на торги. Це сталося і з кредитом Центрального парку. Сьогодні на аукціон виставляється лише право вимагати повернення кредиту.
Якщо торги відбудуться, то ми отримаємо нового кредитора - фінансову установу або банк, якому і на далі будемо виплачувати кредит», - пояснив Дмитро Поздєєв.
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