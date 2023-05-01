01.05.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові горів дах житлового будинку

Рятувальники ліквідували пожежу на майдані 60 квадратних метрів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

30 квітня о 20:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому секторі.

Негайно за вказаною адресою було направлено харківських рятувальників та вогнеборців Луганського гарнізону.

По прибуттю було встановлено, що горить дах житлового будинку на площі 60 кв. м. Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено.

Пожежу локалізовано о 20:47 та остаточно ліквідовано о 22:15. Причину пожежі встановлюють відповідні фахівці.

Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 5 вогнеборців із залученням 1 одиниці техніки.



