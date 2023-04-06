06.04.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

В Україні пройшли рясні снігопади

Синоптики попереджали українців про погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що у деяких областях України синоптики фіксували сніговий покрив заввишки до 31 сантиметра.

На ранок 6 квітня через негоду Укрзалізниця проінформувала про затримку 8 поїздів.

Водночас гідромедцентр зазначає, що 7 квітня знову будуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

У північно-східних та східних областях помірні дощі, температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°. На Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вночі на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. На решті території без істотних опадів, лише в Дніпропетровській, Запорізькій, місцями в Київській областях невеликий дощ.



