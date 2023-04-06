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06.04.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

В Україні пройшли рясні снігопади

Синоптики попереджали українців про погіршення погодних умов.

сніг
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що у деяких областях України синоптики фіксували сніговий покрив заввишки до 31 сантиметра.
 
На ранок 6 квітня через негоду Укрзалізниця проінформувала про затримку 8 поїздів.
 
Водночас гідромедцентр зазначає, що 7 квітня знову будуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
 
У північно-східних та східних областях помірні дощі, температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°. На Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вночі на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. На решті території без істотних опадів, лише в Дніпропетровській, Запорізькій, місцями в Київській областях невеликий дощ.
 

 


Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода, сніг
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