28.03.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі правоохоронці вилучили боєприпаси

Цілодобово працівники поліції стежать за дотриманням публічного порядку, реагують на заяви та повідомлення громадян, а також безперервно забезпечують безпеку місцевого населення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Кожного дня дільничні офіцери, слідчі, оперативники, криміналісти, інспектори груп швидкого реагування, чергових частин та інші співробітники Харківського районного управління поліції № 3 документують злочини російських військових, щоб притягнути до відповідальності кожного окупанта, який нівечив українські населені пункти, знущався з людей, грабував та вбивав.

Значним напрямком роботи є виявлення та вилучення вибухових пристроїв, снарядів та мін, які залишилися на деокупованих територіях внаслідок бойових дій. На території Ізюмського району поліцейські вилучили боєприпаси РПГ-7 та ПФМ-1.

Окрім безпосередньої поліцейської роботи, кожен із співробітників ХРУП № 3 намагається бути максимально корисним для тих громадян, які не покинули свої домівки та незважаючи на понівечену інфраструктуру намагається виживати у звільнених населених пунктах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 березня 2022 року у селі Веселе Харківського району на місцевому кладовищі правоохоронці ексгумували труп 81-річного чоловіка.



