02.03.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї тимчасово змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана з ремонтом трамвайної колії.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від пров. Салтівського до вул. Героїв Праці, буде припинений з 9:00 до 15:00 3 та 6 березня.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - парк Машинобудівників;

№27: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове».



