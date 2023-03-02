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02.03.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї тимчасово змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана з ремонтом трамвайної колії.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від пров. Салтівського до вул. Героїв Праці, буде припинений з 9:00 до 15:00 3 та 6 березня.
 
У цей час трамваї курсуватимуть так: 
 
 №16, 16А: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - парк Машинобудівників; 
 
№27: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рух громадського транспорту до станції метро «Академіка Барабашова» відновлюється.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  транспорт, харків
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