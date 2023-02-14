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14.02.2023  20:07   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіка, який працював у карному розшуку окупантів

До районного суду Харкова направлено обвинувальний акт щодо чоловіка, який співпрацював з ворогом.

Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 58-річний чоловік під час окупації Ізюму у червні 2022 року добровільно звернувся до окупантів та став співпрацювати з ними у створених ворогом структурах:
  • зайняв посаду «начальника карного розшуку». 
  • потім працював на посаду «оперуповноваженого».
Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова. 
 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на  Харківщині розшукують чоловіка, який служив окупантам, а потім втік.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
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