У Харкові судитимуть чоловіка, який працював у карному розшуку окупантів

До районного суду Харкова направлено обвинувальний акт щодо чоловіка, який співпрацював з ворогом.
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Якщо вас осяяла якась раптова ідея, варто прислухатися до неї. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом дня сніг, з дощем. Налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Сьогодні відзначають найромантичніше свято року – День усіх закоханих.
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