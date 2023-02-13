13.02.2023 17:45 Віталій Хінєвіч

Укрпошта оголошує конкурс на визначення Найкращої воєнної поштової марки України 2022

Українців запрошують доєднатися до участі в народному голосуванні та обрати найкращу поштову марку України воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Минулого року українські поштові марки сколихнули світ. За ними вишукувалися довжелезні черги, сюжети про них демонстрували провідні світові медіа, їх продавали за мільйони на аукціонах.

На голосування представлено 10 поштових марок, блоків, маркових аркушів, випущених Укрпоштою минулого року, які присвячені воєнній тематиці, проте різняться за сюжетами, стилістикою, форматом і настроєм.

Голосування стартує 13 лютого в мобільному застосунку Дія та в соціальних мережах Укрпошти Facebook та Instagramі триватиме до 20 лютого.

Результати голосування будуть оприлюднені Укрпоштою 20 лютого.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Нова пошта пропонує знижку на доставку та відправлення посилок через поштомати.



