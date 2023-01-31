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31.01.2023  17:00   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов звернувся до Міської ради Оксфорда

На засідання міськради британского міста показане відеозвернення мера Харкова Ігоря Терехова до лорд-мера Оксфорда Джеймса Фрая та депутатів.


Ігор Терехов звернувся до Міської ради Оксфорда
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, 30 січня 2023 року відбулося засідання Міської ради міста Оксфорд (Велика Британія). 
 
Під час заходу було показане відеозвернення Харківського міського голови Ігоря Терехова до лорд-мера Оксфорда Джеймса Фрая та депутатів міськради. 
 
Міський голова розповів про нинішню ситуацію в місті, наголосив на важливості розвитку контактів між Харковом та Оксфордом, у тому числі в рамках роботи з відновлення міста після перемоги над російським агресором. 
 
Депутати міськради Оксфорда підтвердили солідарність та готовність надавати підтримку Харкову та Україні.
 
Ігор Терехов звернувся до Міської ради Оксфорда
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обрання  Ігоря Терехова віцепрезидентом бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ігор терехов, оксфорд, харьков, харків
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