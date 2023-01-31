Ігор Терехов звернувся до Міської ради Оксфорда

На засідання міськради британского міста показане відеозвернення мера Харкова Ігоря Терехова до лорд-мера Оксфорда Джеймса Фрая та депутатів.
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День краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ввечері очікується дрібний сніг.
У останній день січня своє професійне свято відзначають ювеліри – майстри, які вміють робити світ прекраснішим, а жінок – щасливішим.
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