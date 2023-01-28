28.01.2023 09:19 Дмитро Колонєй

Під час обстрілу поранено чоловіка у Харківській області

Про масові обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області поінформували у ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОДА, за словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, минулої доби ворог продовжив масовано обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини.

Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші населені пункти.

У с. Кіндрашівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. У с. Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у с. Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

В області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 64 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та чинять спротив російським загарбникам.



