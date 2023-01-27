27.01.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловіки поїхали шукати металобрухт і підірвалися на вибуховому пристрої

Правоохоронці отримали інофрмацію про подію 26 січня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Поліцейські встановили, що на території Барвінківської міської територіальної громади двоє чоловіків поїхали шукати металолом. Біля лісосмуги знайшли невідомий вибуховий пристрій та взяли його до рук. Внаслідок чого сталася детонація боєприпасу.

У результаті вибуху вони отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до місцевої лікарні.

Правоохоронці просять громадян дотримуватись заходів обережності, не брати невідомі предмети до рук і не підходити до них. Пересуватися лише асфальтованими дорогами.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно дзвонити за номером 101 чи 102.



