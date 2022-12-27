У Харківській області рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів

За добу з 26 по 27 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.
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На перший план вийде прагнення порядку. Скористайтеся цим, щоб розкласти все по поличках у тій сфері свого життя, яка потребує цього найбільше.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ зі снігом, під вечір його змінить дощ.
27 грудня відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності.
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