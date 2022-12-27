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27.12.2022  08:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів

За добу з 26 по 27 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


У Харківській області рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що пожежі, спричинені ворогом зафіксовані в Дворічанській та Куп’янській територіальних громадах області. Горіли житлові будинки. Постраждалих не виявлено.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 43 вибухонебезпечних предмети.
 
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води.
 
Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:
 
  • 5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – чергування;
  • 4 – інші виїзди.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.

 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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