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15.12.2022  16:25   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 16 грудня

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 16 грудня буде хмарно. Вночі у східних, південно-східних областях, на крайньому заході країни, вдень у західних та північних областях помірний мокрий сніг і дощ (на Закарпатті значний дощ), у центральних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.
 
Вночі та вранці в Україні, крім північно-західної частини, туман, у східних областях ожеледь. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.
 
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с.
 
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. В Криму, на Закарпатті та узбережжі морів вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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