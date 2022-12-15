15.12.2022 16:25 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 16 грудня

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 16 грудня буде хмарно. Вночі у східних, південно-східних областях, на крайньому заході країни, вдень у західних та північних областях помірний мокрий сніг і дощ (на Закарпатті значний дощ), у центральних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні, крім північно-західної частини, туман, у східних областях ожеледь. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. В Криму, на Закарпатті та узбережжі морів вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.