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11.12.2022  08:30   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Харківської області

За добу з 10 по 11 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Пожежа, що спричинена ворожими обстрілами трапились у Куп'янському районі області. На території приватного домоволодіння горіли гараж та легковий автомобіль. Площа горіння складала 20 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 8  чоловік особового складу.
 
Крім цього, з причини не пов’язаної з військовими діями 11 грудня о 05:10 сталася пожежа у одноповерховому житловому будинку (барачного типу) по вул. Молодіжна 4, с. Лісне Харківського району області. На момент прибуття рятувальників горів дах багатоквартирного житлового будинку на площі пожежі 400 кв.м.
 
На місці працюють 5 відділень ДСНС на автоцистернах. О 07:15 ДСНСники локалізували вогонь, наразі триває ліквідація. По інформації сусідів, на місці пожежі можливе знаходження людини, рятувальники проводять пошуки. Причина виникнення пожежі встановлюються.
 
Також піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 312 вибухонебезпечних предметів.
 
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 15 тонн питної води.
 
Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 23 оперативних виїзди:
 
  • 14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Нагадаємо, окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області.

 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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