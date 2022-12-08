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08.12.2022  16:30   Рита Парфенова

Війна нанесла екології Харківщитни збитків понад 100 млрд грн

Збитки, завдані збройною агресією російських загарбників на території Харківської області, складають вже понад 100 млрд грн.

Новини Харкова: сума завданої російським вторгненням шкоди сягає понад 100 млрд грн

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Воєнні дії, які веде рф, завдають непоправної шкоди навколишньому природному середовищу. Повномасштабне російське вторгнення в Україну створило численні наслідки для екології.

Внаслідок обстрілів і пожеж руйнується ґрунтовий і рослинний покрив, гинуть тварини, забруднюються повітря та води, руйнуються ландшафти, горить ліс, а землі засмічуються рештками знищеної військової техніки, паливно-мастильними матеріалами.

Розпочаті кримінальні провадження за фактами спричинення шкоди екології внаслідок обстрілів та бомбардування військовослужбовцями зс рф.

Також продовжується ефективна робота з викриття в екологічній сфері колаборантів і зрадників. Так, вже 6 «лісникам», призначеним окупаційною адміністрацією, повідомлено про підозру.

Новини Харкова: сума завданої російським вторгненням шкоди сягає понад 100 млрд грн

Протидія правопорушенням в екологічній сфері, пов'язаним зі збройною агресією рф проти України, є одним з пріоритетів сьогодення. Однак інші проблемні напрямки у сфері охорони довкілля також не залишаються поза увагою прокуратури.

Зокрема, проводиться ефективна робота на напрямку боротьби з незаконними порубками лісу, рибним промислом, видобутком корисних копалин та протидії забрудненню навколишнього природного середовища.

Так, у кримінальних провадженнях в екологічній сфері, розпочатих упродовж поточного року, сума шкоди складає 966 млн грн. Наразі до суду направлено 46 обвинувальних актів стосовно 54 осіб.

Зробити все можливе, аби зберегти довкілля для майбутніх поколінь — саме цим принципом керуються прокурори у своїй роботі і щодня вживають усіх заходів для охорони навколишнього природного середовища.

Новини Харкова: сума завданої російським вторгненням шкоди сягає понад 100 млрд грн

 

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  харьков, прокуратура, агрессия россии
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