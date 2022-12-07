07.12.2022 15:59 Дмитро Колонєй

Обстріли України: у оккупантів скоро закінчаться ракети

Про це інформує керівник воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Кирило Буданова, "запаси високоточного озброєння РФ вже підходять до завершення. Вони давно дійшли до критичного рівня. Проте, як ми бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля”.

За його словами, це погано в першу чергу для самої країни-агерсорки. Виробництво нових ракет є, але воно мізерне у порівнянні з величезною кількістю, яку росіяни застосовують. При цьому, виготовляються тільки деякі моделі ракет.

Начальник ГУР МО України також поінформував, що станом на зараз Іран не поставив росії жодної балістичної ракети:

▪️ “З Китаєм те ж саме. Нічого серйозного, окрім пральних машинок у великій кількості і телевізорів, доставлено не буде”, – повідомив він.