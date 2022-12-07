    
Главная Новини Харкова Армія Обстріли України: у оккупантів скоро закінчаться ракети
07.12.2022  15:59   Дмитро Колонєй

Обстріли України: у оккупантів скоро закінчаться ракети

Про це інформує керівник воєнної розвідки України.

Підходять до кінця ракети у окупантів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Кирило Буданова, "запаси високоточного озброєння РФ вже підходять до завершення. Вони давно дійшли до критичного рівня. Проте, як ми бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля”.
 
За його словами, це погано в першу чергу для самої країни-агерсорки. Виробництво нових ракет є, але воно мізерне у порівнянні з величезною кількістю, яку росіяни застосовують. При цьому, виготовляються тільки деякі моделі ракет.
 
 Начальник ГУР МО України також поінформував, що станом на зараз Іран не поставив росії жодної балістичної ракети:
 
▪️ “З Китаєм те ж саме. Нічого серйозного, окрім пральних машинок у великій кількості і телевізорів, доставлено не буде”, – повідомив він.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, ракеты, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.12 Надзвичайні події Жінка у Харківській області агітувала людей отримувати російські паспорти 07.12 Надзвичайні події У школі на Харківщині знайшли російські подручники 07.12 Надзвичайні події У Харківській області ексгумували тіло пенсіонера
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 