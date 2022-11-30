30.11.2022 17:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові трамвай №8 тимчасово змінить маршрут

Зміна маршруту пов'язана із ремонтом трамвайної колії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та по вул. Морозова, від пр. Героїв Сталінграда до вул. Мухачова, буде заборонений з 9:00 до 15:00 1 грудня.

У цей час трамвай №8 куруватиме так: розворотне коло «вул. Мухачова» - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон».