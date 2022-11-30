    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові трамвай №8 тимчасово змінить маршрут
30.11.2022  17:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові трамвай №8 тимчасово змінить маршрут

Зміна маршруту пов'язана із ремонтом трамвайної колії.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та по вул. Морозова, від пр. Героїв Сталінграда до вул. Мухачова, буде заборонений з 9:00 до 15:00 1 грудня.
 
У цей час трамвай №8 куруватиме так: розворотне коло «вул. Мухачова» - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон».
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, трамвай
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.11 Армія Окупанти обстріляли прикордонні райони Харківщини 30.11 Надзвичайні події Фотографував кущі з наркотиками: під Харковом спіймали закладника (фото) 30.11 Суспільство У Харкові пройшла міжнародна конференція до 300-річчя Григорія Сковороди (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 