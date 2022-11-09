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09.11.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

Харківський фестиваль українських дизайнерів Artishop пройде у Вроцлаві

Ярмарок українських майстрів Artishop пройде в Польщі.

Харків ярмарок
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на slowmarket.ua.
 
Повідомляється, що 27 листопада у Вроцлаві пройде ярмарок Artishop.
 
У програмі фестивалю:
 
  • ярмарок українських дизайнерів та хендмейдерів: прикраси, аксесуари, іграшки, домашній декор, торби та інше, зроблене руками незламних українок;
  • благодійний стенд, 100% з продажів якого піде на користь харківським волонтерам;
  • обмін одягом та прикрасами (принось гарний одяг, який більше не приносить радощів, та обмінюй на щось цікаве);
  • майстер-класи;
  • виступ українських музикантів;
  • дитяча зона;
  • смачна кава від Etno Cafe.
«І знову Артішоп повертається у затишний культурний простір Barbara, який знаходиться у самому центрі Вроцлава, у двох хвилинах від площі Ринок!
 
Закохуємо поляків в український хендмейд та українську музику, збираємо кошти для харківських волонтерів, знаходимо "своїх" людей та створюємо живе українське ком'юніті у Вроцлаві» -, зазначили організатори фестивалю.
 
Фестиваль пройде 27 листопада, 12.00-20.00 за адресою-Barbara, Świdnicka 8B, Wrocław. Вхід: вільний.
 
Нагадаємо, у Харкові закінчилася 4 негативна група крові.
 
Источник:   slowmarket.ua.
 Тэги:  фестиваль, харьков
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