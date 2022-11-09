09.11.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

Харківський фестиваль українських дизайнерів Artishop пройде у Вроцлаві

Ярмарок українських майстрів Artishop пройде в Польщі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на slowmarket.ua.

Повідомляється, що 27 листопада у Вроцлаві пройде ярмарок Artishop.

У програмі фестивалю:

ярмарок українських дизайнерів та хендмейдерів: прикраси, аксесуари, іграшки, домашній декор, торби та інше, зроблене руками незламних українок;

благодійний стенд, 100% з продажів якого піде на користь харківським волонтерам;

обмін одягом та прикрасами (принось гарний одяг, який більше не приносить радощів, та обмінюй на щось цікаве);

майстер-класи;

виступ українських музикантів;

дитяча зона;

смачна кава від Etno Cafe.

«І знову Артішоп повертається у затишний культурний простір Barbara, який знаходиться у самому центрі Вроцлава, у двох хвилинах від площі Ринок!

Закохуємо поляків в український хендмейд та українську музику, збираємо кошти для харківських волонтерів, знаходимо "своїх" людей та створюємо живе українське ком'юніті у Вроцлаві» -, зазначили організатори фестивалю.

Фестиваль пройде 27 листопада, 12.00-20.00 за адресою-Barbara, Świdnicka 8B, Wrocław. Вхід: вільний.

Нагадаємо, у Харкові закінчилася 4 негативна група крові.