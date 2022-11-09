09.11.2022 15:45 Віталій Хінєвіч
Харківський фестиваль українських дизайнерів Artishop пройде у Вроцлаві
Ярмарок українських майстрів Artishop пройде в Польщі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на slowmarket.ua.
Повідомляється, що 27 листопада у Вроцлаві пройде ярмарок Artishop.
У програмі фестивалю:
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ярмарок українських дизайнерів та хендмейдерів: прикраси, аксесуари, іграшки, домашній декор, торби та інше, зроблене руками незламних українок;
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благодійний стенд, 100% з продажів якого піде на користь харківським волонтерам;
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обмін одягом та прикрасами (принось гарний одяг, який більше не приносить радощів, та обмінюй на щось цікаве);
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майстер-класи;
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виступ українських музикантів;
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дитяча зона;
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смачна кава від Etno Cafe.
«І знову Артішоп повертається у затишний культурний простір Barbara, який знаходиться у самому центрі Вроцлава, у двох хвилинах від площі Ринок!
Закохуємо поляків в український хендмейд та українську музику, збираємо кошти для харківських волонтерів, знаходимо "своїх" людей та створюємо живе українське ком'юніті у Вроцлаві» -, зазначили організатори фестивалю.
Фестиваль пройде 27 листопада, 12.00-20.00 за адресою-Barbara, Świdnicka 8B, Wrocław. Вхід: вільний.
Нагадаємо, у Харкові закінчилася
4 негативна група крові.
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